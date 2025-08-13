Caterina Valentino anuncia una triste noticia: “Me voy con la frente en alto”

Suscríbete a nuestros canales

En medio de su impecable carrera como animadora y creadora de contenido, Caterina Valentino, sorprendió a su público al anunciar una triste noticia.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la locutora informó que, ya no formará parte de FM Center, circuito al que perteneció por casi tres décadas y en el que se desarrolló en diferentes proyectos.

Caterina Valentino se despide de FM Center

Luego de que el pasado 19 de julio, en el programa de Globovisión “Sábado en la Noche”, el periodista de entretenimiento, Alejandro Córdova, mejor conocido como ‘El Flaco de la Farándula’, soltara la bomba sobre la salida de Valentino de la radio, ella misma lo confirmó.

En el escrito, la periodista de 49 años informó que, su salida se debe a “diferencias irreconciliables con la gerencia de producción de FM Center”, por lo que, tras 29 años de trabajo, tomó la “decisión de cerrar este ciclo y dejar el circuito”.

“Me voy con la frente en alto, con la satisfacción de haber dado siempre más, especialmente cuando la gente (mis oyentes) más lo necesitaban”, apuntó Cateria.

En este sentido, aseguró que, continuará dejado su nombre y el de Venezuela muy en alto, tomando en cuenta que ha tenido la oportunidad de plantar bandera en circuitos de América y Europa, lo que le ha dejado importantes premiaciones.

“A mis oyentes y a mis patrocinantes: Gracias por estar a mi lado durante estos íntegros 29 años. Pronto volveremos a encontrarnos al aire, en nuestra hermosa Venezuela. Siempre vienen conmigo”, concluyó la exanimadora de “¿Hay Corazón?”.

Paso de Caterina por FM Center