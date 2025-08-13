Caterina Valentino anuncia una triste noticia: “Me voy con la frente en alto”

En medio de su impecable carrera como animadora y creadora de contenido, Caterina Valentino, sorprendió a su público al anunciar una triste noticia.
Mediante un comunicado en sus redes sociales, la locutora informó que, ya no formará parte de FM Center, circuito al que perteneció por casi tres décadas y en el que se desarrolló en diferentes proyectos.
Caterina Valentino se despide de FM Center
Luego de que el pasado 19 de julio, en el programa de Globovisión “Sábado en la Noche”, el periodista de entretenimiento, Alejandro Córdova, mejor conocido como ‘El Flaco de la Farándula’, soltara la bomba sobre la salida de Valentino de la radio, ella misma lo confirmó.
En el escrito, la periodista de 49 años informó que, su salida se debe a “diferencias irreconciliables con la gerencia de producción de FM Center”, por lo que, tras 29 años de trabajo, tomó la “decisión de cerrar este ciclo y dejar el circuito”.
“Me voy con la frente en alto, con la satisfacción de haber dado siempre más, especialmente cuando la gente (mis oyentes) más lo necesitaban”, apuntó Cateria.
En este sentido, aseguró que, continuará dejado su nombre y el de Venezuela muy en alto, tomando en cuenta que ha tenido la oportunidad de plantar bandera en circuitos de América y Europa, lo que le ha dejado importantes premiaciones.
“A mis oyentes y a mis patrocinantes: Gracias por estar a mi lado durante estos íntegros 29 años. Pronto volveremos a encontrarnos al aire, en nuestra hermosa Venezuela. Siempre vienen conmigo”, concluyó la exanimadora de “¿Hay Corazón?”.
Paso de Caterina por FM Center
- Trayectoria extensa e influyente: Comenzó como conductora del espacio y en los últimos años se desempeñaba como imagen del circuito, voz oficial y consultora adjunta.
- Programas destacados: Su carrera en FM Center inició con el programa “Contigo...”, originalmente transmitido los fines de semana. A lo largo del tiempo, lideró su propia franja radial, consolidándose como una figura clave dentro de la programación y el equipo directivo de la emisora.
- Reconocimiento profesional: Además de su larga vinculación con FM Center, Caterina ha logrado ser nombrada voz e imagen de la organización. También fue distinguida con la condecoración Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia en 2019, una de las más altas distinciones otorgadas por el Gobierno de Italia, valorando su trayectoria periodística y cultural.