¡Peor imposible! Nahuel Ferraresi recibe esta terrible noticia

El São Paulo FC se despidió de la Conmebol Copa Libertadores en los cuartos de final, tras caer derrotado en la vuelta ante la LDU Quito por un 1-0 (marcador global de 3-0).

La dolorosa eliminación del equipo brasileño ha puesto de manifiesto la importancia de una pieza clave en su esquema defensivo, el venezolano Nahuel Ferraresi, quien se perdió el crucial partido de vuelta por una lesión.

Previo al compromiso, el club anunció que el defensa no estaría disponible debido a una lesión en el aductor derecho, una baja que se sintió con fuerza en el campo.

El criollo, que se ha consolidado como un pilar fundamental en la defensa del São Paulo, ha tenido una temporada excepcional, disputando 40 partidos y aportando cuatro asistencias.

Un vacío en la defensa

La ausencia de Nahuel Ferraresi creó un vacío que el São Paulo no pudo llenar. LDU Quito supo aprovechar las dudas en la zaga rival, logrando un marcador que refleja la superioridad en el terreno de juego. Sin el central venezolano, la defensa brasileña mostró vulnerabilidad, perdiendo la solidez y el control que el jugador aporta.

La eliminación representa un duro golpe para las aspiraciones del equipo brasileño y la relevancia de Ferraresi para la zaga. La afición y el cuerpo técnico esperan una pronta recuperación del defensor, para que pueda volver en su mejor versión.

Por otro lado, es importante mencionar que la lesión del ex Deportivo Táchira se produce en un momento bastante dedicado en su carrera. Hace apenas semanas se quedó a las puertas de clasificar al repechaje mundialista con la Vinotinto, dejando una enorme decepción.