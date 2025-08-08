¡Atención abuelitos IVSS! Pendientes con este dinero que caerá pronto en Sistema Patria

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno venezolano continúa este mes de agosto con la distribución del Bono Contra la Guerra Económica a través del Sistema Patria, beneficiando principalmente a trabajadores del sector público, jubilados y pensionados del IVSS.

Recordemos que en julio, el pago se realizó en tres fechas distintas, con montos que varían según el grupo beneficiario, incluyendo un ligero aumento en bolívares en comparación con el mes anteriorque representa un alivio económico para estos sectores.

Fechas clave de pago y beneficiarios del Bono Contra la Guerra Económica

En julio, el bono fue entregado a los empleados públicos con Cestaticket el 15 de julio, quienes recibieron alrededor de 13.500 bolívares o 120 dólares indexados según el BCV. Por su parte, los jubilados sin Cestaticket cobraron 112 dólares indexados a partir del 18 de julio, mientras que los pensionados del IVSS recibieron 50 dólares indexados desde el 21 de julio.

Por lo tanto, se espera que en agosto continúe esta distribución entre los días 15, 17 y 21.

Procedimiento para cobrar el bono en el Sistema Patria

El retiro del bono es sencillo y se realiza en línea, el usuario debe ingresar al Sistema Patria, dirigirse al monedero, seleccionar la opción para retirar fondos, elegir el monto y la cuenta de destino, y finalmente confirmar la operación con los botones correspondientes.

Finalmente, las autoridades recomiendan no compartir información personal en enlaces no oficiales y verificar siempre la presencia del bono en la plataforma oficial Patria.org.ve. Además, aconsejan desconfiar de mensajes que ofrezcan bonos no anunciados y recurrir únicamente a los canales oficiales del Sistema Patria y el Banco de Venezuela para confirmar cualquier información sobre ayudas.