México estrena visa electrónica desde el 9 de agosto, conoce quiénes deberán tramitarla

A partir de mañana 9 de agosto, México pondrá en marcha la visa electrónica, un documento digital diseñado para facilitar el ingreso al país por vía aérea. Este nuevo sistema permitirá que los solicitantes realicen todo el proceso en línea, evitando visitas a embajadas o consulados y agilizando la autorización de entrada para ciertos viajeros.

Quiénes pueden solicitar la visa electrónica mexicana

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que esta modalidad está dirigida exclusivamente a ciudadanos de:

Rusia

Ucrania

Turquía

Los viajeros de otras nacionalidades que requieran visa para entrar a México deberán continuar con el trámite presencial. En cambio, quienes provengan de países exentos de visa, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón o miembros del espacio Schengen, podrán ingresar únicamente con su pasaporte y la Forma Migratoria Múltiple (FMM).

Cómo solicitar la visa electrónica

El trámite es totalmente digital y se realiza desde el portal de la SRE:

Acceder al sitio oficial y verificar la nacionalidad. Crear una cuenta de usuario y activarla. Completar el formulario con datos del pasaporte. Subir la documentación requerida. Realizar el pago en línea. Recibir el documento con código QR si es aprobado.

En el caso de menores de edad o personas bajo tutela, la solicitud debe ser presentada por el padre, madre o tutor legal. La visa electrónica será válida por el periodo indicado en el documento, pero la autoridad migratoria en el punto de entrada definirá la duración de la estancia, que no podrá superar los 180 días.