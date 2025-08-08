Corpoelec anuncia jornadas integrales este 8 y 9 de agosto (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

A través de sus redes sociales, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) anunció que llevará a cabo una jornada de atención integral para los usuarios del estado Táchira. Los residentes de 15 municipios podrán acceder a los servicios gratuitos este 8 y 9 de agosto, que incluyen:

Verificación de conexiones

Actualización de datos

Notificación de deudas

Recibir asesoría de pagos y

Reportar fallas del servicio.

Estas iniciativas tienen como objetivo fortalecer el sistema eléctrico nacional y garantizar la asesoría de los usuarios en materia eléctrica a nivel nacional.

¿Cuál es el horario de atención?

De acuerdo a la información suministrada por la estatal, serán habilitados los Centros Integrales de Atención al Usuario (CIAU), en un horario comprendido de 8:00 am a 4:00 pm, en las diferentes ubicaciones.

¿Cuáles serán las ubicaciones?

A continuación, te proporcionamos un listado que contiene las ubicaciones para que los usuarios puedan asistir y optar por los servicios de CORPOELEC:

Viernes 8 de agosto

García de Hevia: Casco central y calle 4 (La Fría)

Córdoba: Casco Central (Santa Ana)

Pedro María Ureña: Sector Centro (Ureña)

Fernández Feo: Carreras 2 y 3 (El Pinal)

Sucre: Plaza Eleazar López Contreras (Queniquea)

Ayacucho: Barrio Santa Rita (Colón)

San Cristóbal: Barrio Obrero (carreras 24 y 25), así como la Y, calle 12 Las Flores, Cementerio Metropolitano.

Junín: Sector Misia Julia, Escuela Raúl Leoni (Rubio)

Cárdenas: Sector Tucapé (Táriba)

Sábado 9 de agosto

Junín: Sector La Gloria de la Palmita (Rubio).

Información adicional

Los usuarios deben acudir con antelación, para recibir la asesoría personalizada.

Deben presentar el documento del Número de Contrato, para gestionar diversos trámites.

Es importante consignar su cédula de identidad ante los funcionarios de CORPOELEC para realizar la actualización de datos.

¿Cómo obtener mayor información?

Los interesados pueden corroborar la información directamente en el sitio web oficial de CORPOELEC o en sus redes sociales. De manera habitual, difunden los detalles sobre jornadas, actividades y operativos especiales en el territorio nacional.