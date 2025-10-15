Estos serán los lanzadores abridores para el tercer juego de la ALCS

Suscríbete a nuestros canales

Marineros de Seattle y Azulejos de Toronto vuelven a la acción este 15 de octubre, por la Serie de Campeonato 2025 de la Liga Americana y en esta oportunidad, jugará en el T-Mobile Park. Tras un inicio de serie favorable a los de Seattle, con dos victorias seguidas, las emociones regresan y se esperan cosas vibrantes en este tercer desafío, donde uno buscará ponerse a tiro de la clasificación y el otro, intentará descontar.

Ambos equipos han sido de lo mejor en el "Joven Circuito" este 2025 y sin duda que es una serie vibrante, que tendrá un punto de inflexion en este tercer encuentro, ya que ambos equipos, necesitan de la victoria en busca de sus aspiraciones a la Serie Mundial.

Shane Bieber: Buscando redención en territorio hostil

El derecho Shane Bieber será el encargado de abrir por los Azulejos de Toronto, en un compromiso que representa mucho más que una simple aparición en la lomita. Con una efectividad de 6.75, este lanzador llega con la urgencia de demostrar que aún puede ser ese brazo dominante que alguna vez encabezó rotaciones con autoridad. Su control y comando han sido inconsistentes, lo que ha permitido que los bateadores rivales capitalicen sus errores en momentos clave. Sin embargo, conserva su característico repertorio de rompientes, especialmente su curva, que podría ser determinante si logra establecerla temprano en el conteo.

El reto para Bieber no será sencillo: enfrentará una alineación de Seattle que ha mostrado paciencia en el plato y oportunismo con corredores en base. Para mantenerse con vida en la serie, Toronto necesita una apertura sólida que estabilice a su cuerpo de lanzadores, y el derecho tiene la experiencia suficiente para intentar lograrlo.

George Kirby: Precisión y temple en la colina

Por los Marineros de Seattle, el joven derecho George Kirby será el protagonista desde la lomita. Con una efectividad de 2.70, ha sido una pieza esencial en el éxito de Seattle, destacándose por su control quirúrgico y su capacidad para inducir contacto débil. Su dominio de la zona de strike y su serenidad bajo presión lo han convertido en uno de los lanzadores más confiables de la rotación.

Kirby llega con la misión de poner la serie a ley de un juego y hacerlo ante su afición, que confía plenamente en su consistencia. Si logra mantener su bola rápida arriba en el conteo y complementar con sus rompientes, los Marineros podrían acercarse aún más a la clasificación.

El duelo entre Bieber y Kirby promete ser el punto de quiebre de la serie. Si el derecho de Toronto logra recuperar su comando y mantener a raya a la ofensiva de Seattle, los Blue Jays podrían extender su vida en el campeonato y ganar un respiro en una serie que ha sido cuesta arriba desde el inicio. Bieber sabe que no hay margen para el error, y su experiencia será clave para intentar frenar el impulso de unos Mariners que huelen la victoria.

Del otro lado, Kirby tiene en sus manos la oportunidad de coronar una serie perfecta para Seattle y de reafirmarse como uno de los brazos jóvenes más confiables de la MLB. Su serenidad y precisión en el montículo han sido la fórmula del éxito para un equipo que ha sabido capitalizar cada momento.