Ofensiva de Cerveceros de Milwaukee no ve luz ante los Dodgers

Los Dodgers de Los Ángeles lo volvieron a hacer. De la mano de una fenomenal actuación del abridor japonés Yoshinobu Yamamoto, los californianos derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, por pizarra de 5-1.

El lanzador nipón de los Dodgers vivió un día realmente memorable, al lanzar nada más y nada menos que juego completo. En nueve entradas, solo permitió tres imparables y una carrera limpia, producto de un cuadrangular solitario de Jackson Chourio. Además, retiró a siete bateadores por la vía del ponche, y solo concedió un boleto.

De esta manera, la ofensiva de los Cerveceros de Milwaukee fue silenciada por segundo juego consecutivo, en lo que se ha convertido en una peligrosa tendencia que el equipo dirigido por Pat Murphy debe mejorar rápidamente, si no quiere que la serie se le ponga excesivamente cuesta arriba.

Milwaukee no ve luz ante los Dodgers

Hasta los momentos, se han disputado solamente dos encuentros entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee en esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional. En total, en los 18 innings jugados, la ofensiva de los Cerveceros ha podido conectar tan solo cinco inatrapables, lo que sin duda explica el hecho de que vayan abajo 2-0.

De los cinco inatrapables conectados hasta los momentos por los bates de Milwaukee, solamente dos de ellos son extrabases: un doble de Jake Bauers en el primer juego, y un cuadrangular del venezolano Jackson Chourio en el segundo compromiso. Además, la nada positiva producción del equipo se ha traducido en solo dos carreras anotadas.

Por supuesto, el pitcheo de los Dodgers se merece una gran cantidad de aplausos, especialmente Snell y Yamamoto, quienes han lanzado 17 de los 18 innings de la serie. Sin embargo, sigue siendo bastante claro que deben ajustar si quieren seguir en carrera por el banderín.