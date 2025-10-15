Randy Arozarena se une a una lista legendaria tras estos números en Postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Randy Arozarena es de los peloteros latinos referentes actualmente en las Grandes Ligas y además, durante las últimas campañas ha mostrado su importancia jugando en la Postemporada. Este 2025 ha sido una pieza de mucha importancia para los Marineros de Seattle y gracias a sus números, hizo historia una vez más.

El cubano es un jugador fundamental en el lineup de Seattle y gracias a eso, buscará seguir aportando para llevar a esta franquicia a la primera Serie Mundial de su historia.

Randy Arozarena se une a legendarios que jugaron en Playoffs

Según un dato de OptaSTATS, Arozarena ha mostrado un desempeño impresionante en la Postemporada, llegando a base 62 veces y acumulando 84 bases totales en apenas 35 aperturas. Estas cifras reflejan su capacidad para mantenerse constante y aprovechar cada oportunidad al máximo, consolidándolo como uno de los jugadores más peligrosos en momentos clave.

Lo más llamativo es que muy pocos han logrado algo similar en tan pocas apariciones. En la historia de la MLB, solo Carlos Beltrán, Lou Gehrig y Babe Ruth alcanzaron ambas marcas en 35 aperturas durante esta instancia, lo que pone al jardinero antillano en un grupo realmente élite y destaca su impacto en los playoffs.

De por vida en Playoffs, Randy Arozarena acumula 43 hits, entre ellos seis dobles, un triple y 11 jonrones. Además, cuenta con 18 carreras remolcadas, 29 anotadas, seis robos y un average de .299, unos números de estrella y élite en esta instancia clave de las Grandes Ligas.