MLB: Emotiva ovación recibe Randy Arozarena en su regreso a Tampa (+Video) 

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero cubano de los Marineros de Seattle, Randy Arozarena, recibió este lunes una sentida ovación por parte de los aficionados de los Rays de Tampa, cual fuese su casa por cuatro temporadas y medias, un gesto que lo dejó visiblemente conmovido.

El conjunto del estado de Florida, presentó un video homenaje en el estadio a Randy, quien fue su líder durante mucho tiempo y quien los llevó a su más reciente participación en la Serie Mundial 2020, donde cayeron a manos de los Dodgers de Los Ángeles.

Arozarena “emocionado”

Los Rays y los Marineros jugarán una serie de cuatro compromisos en el George Steinbrenner Field, la actual casa del conjunto de Tampa. Lo que significa que el jugador cubano podrá estar por unos días en su residencia. “El personal, el equipo y la gente de la organización me apoyaron muchísimo”, dijo Randy con una sonrisa. “Tengo muchas ganas de volver a verlos, y también de ver a la afición”.

Por primera vez desde que fue traspasado a los Marineros el 28 de julio de 2024, Arozarena regresa a Tampa para jugar contra la organización, donde fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana en 2021 y se convirtió en All-Star en 2023.

“Creo que me apreciaron mucho”, dijo Randy Arozarena sobre la afición de los Rays. “Tengo muchas ganas de volver y verlos a todos, sabiendo que estarán ahí para animarme y apoyarme. Espero poder mostrarles el mismo aprecio que ellos me mostraron”.

Durante su tiempo con los Rays, la organización incluso inició “Randy Land”, una zona de asientos especial en el jardín izquierdo.

A sus 30 años, está en medio de una de sus mejores temporadas. En 135 juegos, ha registrado una línea ofensiva de .242/.338/.454 con 29 dobles, un récord personal de 26 jonrones, 66 carreras impulsadas y 24 bases robadas.