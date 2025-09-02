Ronald Acuña atraviesa su peor racha de la campaña (+numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

Ningún pelotero, por más bueno que sea, puede salvarse de vivir un "slump" y el caso más reciente, es el de la estrella criolla Ronald Acuña Jr., quien atraviesa su peor momento de la campaña ofensivamente hablando.

El "Abusador" exhibe notables registros generales desde su regreso el pasado 23 de mayo, pero lamentablemente desde que fue enviado a la lista de lesionados por 10 días, le ha costado tomar su ritmo habitual.

Ronald Acuña Jr. pasa por complicado slump:

De hecho, en la reciente derrota de los Bravos de Atlanta 6-7 ante los Cachorros de Chicago, el oriundo de La Sabana se fue en blanco en cuatro apariciones al plato, recibiendo también un pelotazo y anotando una rayita.

Sumando esta jornada, Acuña exhibe números bastante discretos en sus últimos siete desafíos, destacando que no conectó ningún bambinazo:

Turnos: 23

Hits: : 3

HR: 0

CI: 1

CA: 4

BR: 1

BB: 6

K: 6

AVG: .130

OBP: .355

SLG: .174.

Además, la "Bestia" viene de batear apenas, para .228 en el mes de agosto, conectando un solo cuadrangular, dos tubeys y empujando cinco anotaciones; en 57 apariciones al plato.

Así quedaron los números de Ronald Acuña en esta zafra:

A pesar de ese pequeño "bajón" lo hecho por Ronald en poco tiempo de acción este año, es para resaltar evidentemente y cuenta con estadísticas que incluso están por encima del promedio en su periodo de juego.