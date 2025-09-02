Luis Arráez llega a histórica cifra de por vida en las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Los Padres de San Diego se enfrentan este lunes a los Orioles de Baltimore en un compromiso donde caen por cuatro carreras por tres en el Oriole Park de Maryland. Aun así, fueron testigos de una hazaña importante de uno de sus peloteros.

En la séptima entrada, el venezolano Luis Sángel Arráez conectó un roletazo hacia el jardín central que le permitió alcanzar la primera base, siendo este su tercer imparable del compromiso.

Además, representaría el hit número 1000 que consigue 'La Regadera' en Grandes Ligas, siendo el cuadragésimo primer venezolano que llega a los cuatro dígitos en este renglón en el mejor beisbol del mundo.

Los 1000 hits de Arráez

De esos mil imparables, 479 fueron vistiendo los colores de Mellizos de Minnesota durante cuatro temporadas, entre 2019 y 2022. Con Marlins de Miami, jugó temporada y media, registrando 244. El resto, 312, los ha facturado con Padres de San Diego.

De por vida, el yaracuyano posee un promedio de bateo de .317 con 297 carreras impulsadas, 425 anotadas y treinta y cuatro cuadrangulares. Del mismo modo, en 2025, ha conectado 153 hits y seis bambinazos para tener .286 de promedio.

Pelea el título de bateo

Actualmente, es el noveno mejor bateador de la Liga Nacional, igualando con Geraldo Perdomo (Cascabeles de Arizona) y Alec Burleson (Cardenales de San Luis). Se ubica a .015 puntos del primer lugar, ocupado por Trea Turner (Phillies de Filadelfia).