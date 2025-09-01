|1
|Entradas
|BAL
|SD
|2º
|Samuel Basallo pega doble (3) con rodado a jardinero derecho Ramón Laureano. Dylan Beavers anota Dylan Carlson anota.
|2
|0
|2º
|Bryce Johnson pega sencillo con línea a jardinero central Dylan Carlson. Gavin Sheets anota Jake Cronenworth a 3ra.
|2
|1
|2º
|Luis Arraez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Dylan Beavers. Jake Cronenworth anota Bryce Johnson a 2da.
|2
|2
|5º
|Jeremiah Jackson batea jonrón (3) con elevado por el jardín central.
|3
|2
|5º
|Ramón Laureano pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Dylan Beavers. Freddy Fermin anota Ryan O'Hearn a 2da.
|3
|3
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Holliday 2B
|3-1
|0
|0
|0
|.246
|J. Jackson RF
|3-2
|1
|1
|1
|.333
|G. Henderson SS
|2-0
|0
|0
|0
|.278
|E. Rivera 3B
|3-1
|0
|0
|0
|.244
|D. Beavers LF
|3-1
|1
|0
|0
|.319
|D. Carlson CF
|1-0
|1
|0
|0
|.211
|S. Basallo DH
|2-2
|0
|0
|2
|.227
|C. Mayo 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.182
|A. Jackson C
|2-0
|0
|0
|0
|.246
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Kyle Bradish
|4.0
|2
|4
|5
|84-51
|3.60
|Dietrich Enns
|1.0
|0
|1
|0
|20-11
|4.68
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|L. Arraez DH
|2-2
|0
|0
|1
|.285
|M. Machado 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.284
|R. O'Hearn 1B
|2-1
|0
|0
|0
|.279
|R. Laureano RF
|3-1
|0
|0
|1
|.294
|G. Sheets LF
|2-0
|1
|0
|0
|.268
|J. Cronenworth 2B
|1-0
|1
|0
|0
|.250
|J. Iglesias SS
|2-0
|0
|0
|0
|.223
|B. Johnson CF
|2-1
|0
|0
|1
|.339
|F. Fermin C
|2-0
|1
|0
|0
|.251
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Dylan Cease
|4.0
|2
|5
|7
|91-55
|4.81
|Adrian Morejon
|1.0
|1
|2
|0
|12-10
|1.87
|
Baltimore
|
San Diego
|7
|H
|5
|1
|HR
|0
|13
|TB
|5
|5
|DEB
|5
|
Baltimore
|
San Diego
|5
|K
|7
|62
|ST
|65
|5
|H
|7
|3
|BB
|2
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Orioles
|0
|2
|0
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|3
|7
|1
|Padres
|0
|2
|0
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|3
|5
|0
|Entradas
|BAL
|SD
|alta
|2º
|Samuel Basallo pega doble (3) con rodado a jardinero derecho Ramón Laureano. Dylan Beavers anota Dylan Carlson anota.
|2
|0
|baja
|2º
|Bryce Johnson pega sencillo con línea a jardinero central Dylan Carlson. Gavin Sheets anota Jake Cronenworth a 3ra.
|2
|1
|baja
|2º
|Luis Arraez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Dylan Beavers. Jake Cronenworth anota Bryce Johnson a 2da.
|2
|2
|alta
|5º
|Jeremiah Jackson batea jonrón (3) con elevado por el jardín central.
|3
|2
|baja
|5º
|Ramón Laureano pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Dylan Beavers. Freddy Fermin anota Ryan O'Hearn a 2da.
|3
|3
