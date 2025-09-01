Play by Play

Play by Play

MIA 0
WSH 2


NYM 10
DET 8


TOR 4
CIN 5


CLE 4
BOS 6


LAA 3
HOU 8


CWS 6
MIN 5


ATH 11
STL 3


ATL 6
CHC 7


SF 8
COL 2


PHI 10
MIL 8


BAL 3
SD 3
B: 1
S: 1
O: 3
SEA 0
TB 5
B: 1
S: 2
O: 0
TEX 0
AZ 2
B: 0
S: 2
O: 3

BAL
61-76 (.445)
3
Baja 5th 3 outs
3

SD
76-61 (.555)
Al regreso
Dylan Carlson
Dylan Carlson
Samuel Basallo
Samuel Basallo
Coby Mayo
Coby Mayo
Así defienden
G. Sheets B. Johnson R. Laureano R. O'Hearn J. Cronenworth M. Machado J. Iglesias F. Fermin A. Morejon
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 2 0 0 1 - - - - 3 7 1
0 2 0 0 1 - - - - 3 5 0
Entradas BAL SD
Samuel Basallo pega doble (3) con rodado a jardinero derecho Ramón Laureano. Dylan Beavers anota Dylan Carlson anota. 2 0
Bryce Johnson pega sencillo con línea a jardinero central Dylan Carlson. Gavin Sheets anota Jake Cronenworth a 3ra. 2 1
Luis Arraez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Dylan Beavers. Jake Cronenworth anota Bryce Johnson a 2da. 2 2
Jeremiah Jackson batea jonrón (3) con elevado por el jardín central. 3 2
Ramón Laureano pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Dylan Beavers. Freddy Fermin anota Ryan O'Hearn a 2da. 3 3
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Holliday 2B 3-1 0 0 0 .246
J. Jackson RF 3-2 1 1 1 .333
G. Henderson SS 2-0 0 0 0 .278
E. Rivera 3B 3-1 0 0 0 .244
D. Beavers LF 3-1 1 0 0 .319
D. Carlson CF 1-0 1 0 0 .211
S. Basallo DH 2-2 0 0 2 .227
C. Mayo 1B 2-0 0 0 0 .182
A. Jackson C 2-0 0 0 0 .246




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Kyle Bradish 4.0 2 4 5 84-51 3.60
Dietrich Enns 1.0 0 1 0 20-11 4.68
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
L. Arraez DH 2-2 0 0 1 .285
M. Machado 3B 3-0 0 0 0 .284
R. O'Hearn 1B 2-1 0 0 0 .279
R. Laureano RF 3-1 0 0 1 .294
G. Sheets LF 2-0 1 0 0 .268
J. Cronenworth 2B 1-0 1 0 0 .250
J. Iglesias SS 2-0 0 0 0 .223
B. Johnson CF 2-1 0 0 1 .339
F. Fermin C 2-0 1 0 0 .251




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Dylan Cease 4.0 2 5 7 91-55 4.81
Adrian Morejon 1.0 1 2 0 12-10 1.87

Baltimore
San Diego
7 H 5
1 HR 0
13 TB 5
5 DEB 5

Baltimore
San Diego
5 K 7
62 ST 65
5 H 7
3 BB 2
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 79 59 .572 - L1
Yankees 76 61 .555 2.5 L1
Red Sox 77 62 .554 2.5 W2
Rays 67 69 .493 11.0 W3
Orioles 61 76 .445 17.5 L1
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 78 59 .569 - W1
Padres 76 61 .555 2.0 L1
Giants 69 69 .500 9.5 W2
D-backs 68 70 .493 10.5 L1
Rockies 39 99 .283 39.5 L1
Probabilidad de ganar
55.8 %
5 parte baja
(B:1 S:1 O:3)

Baltimore 3 - 3 San Diego
Gavin Sheets batea elevado de out a jardinero derecho Jeremiah Jackson.
Datos del encuentro
Estadio: Petco Park
Localidad: San Diego, California
El clima: Partly Cloudy, 82 ºF
Capacidad: 40.222
Árbitros:
Home Plate: Gabe Morales
1era base: Mike Muchlinski
2da base: Emil Jimenez
3era base: Doug Eddings
