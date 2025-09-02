Ezequiel Tovar se convierte en el venezolano número 80 en alcanzar esta cifra redonda en la MLB (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el joven campocorto de los Rockies de Colorado Ezequiel Tovar ha tenido múltiples dificultades físicas en esta temporada 2025, igualmente ha podido alcanzar cifras redondas importantes de por vida y en este comienzo de semana, logró un nuevo centenar en un departamento de extrabases.

La novena de los Rockies sigue sin levantar cabeza y en esta noche, cayó ante los Gigantes de San Francisco con marcador final de 2-8. Sin embargo, el criollo duplicó con el madero.

Ezequiel Tovar llega a 100 dobles de por vida:

Tovar duplicó ante la novena de la bahía en cuatro turnos: un indiscutible y un tubey, para conseguir sus primeros 100 dobletes en Las Mayores, convirtiéndose en el venezolano número 80 en alcanzar esa cifra redonda (100 dobles).

Aunado a eso, el joven venezolano se convirtió en apenas el décimo-segundo jugador en llegar a esa cantidad de tubeys antes de superar los 24 años en la historia de la MLB, lo que ratifica lo prometedor de su carrera. El último en lograrlo había sido Carlos Correa en el 2018.

Estadísticas de Ezequiel Tovar en esta campaña:

En lo va de 2025, el derecho maracayero acumula un total de 256 apariciones al plato y en ese lapso, tiene los siguientes registros: