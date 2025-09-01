José Altuve va detrás de la marca del mítico Ian Kinsler entre los camareros (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve no se cansa de ampliar su legado en el mejor beisbol del mundo y atraviesa un momento fenomenal en este cierre de campaña. De hecho, comenzó esta nueva semana con un bambinazo y de esa manera, escaló en el top 10 de los camareros con más estacazos de vuelta completa de todos los tiempos.

Los Astros de Houston superaron cómodamente 3-8 a los Angelinos de Anaheim, en un triunfo con mucho sabor venezolano, debido a que Luis García brilló en su regreso al montículo y "Astroboy" lo ayudó con su poder.

José Altuve castiga a los Angelinos:

En la baja del octavo episodio, los "Siderales" ya tenían ventaja de 3-6 y un corredor en la intermedia con par de retirados, cuando el criollo vino a poner el seguro, para su novena.

En cuenta pareja de 2-2, Altuve esperó pacientemente un cambio a 87 millas por hora de Brock Burke, para volarse la barda, por el cercano jardín izquierdo del Minute Maid Park, poniendo cifras definitivas en este choque (3-8).

José Altuve escala en el top 10 de máximos jonroneros que jugaron o juegan en la segunda base:

Está conexión de cuatro esquinas, el "Pequeño Gigante" llegó a 24 cuadrangulares en la presente zafra, siendo el segundo máximo jonronero criollo, solo detrás de Eugenio Suárez (42).

Aunado a eso, llegó a 253 vuelacercas de por vida y de esa manera, escaló al puesto nueve de todos los tiempos entre los segunda base, igualando José Gordon y quedando a cuatro solamente detrás del mítico Ian Kinsler.

Top 10 de máximos jonroneros de por vida entre camareros: