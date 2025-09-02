Actuación perfecta de Luis Torres en triunfo de los Mets en Detroit

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York se impusieron este lunes por diez carreras a ocho frente a los Tigres de Detroit en Comerica Park para así mantenerse en la lucha por meterse en posiciones de Wild Card en la Liga Nacional.

El venezolano Luis Torrens se convirtió en la gran figura de este compromiso al irse de 3-3, incluyendo un extrabase, además de anotar dos carreras e impulsar otras dos en favor de la escuadra de La Gran Manzana.

En la segunda entrada, conectó un doble barre bases por el jardín izquierdo para sumar dos carreras para su equipo. Posteriormente, pegaría par de sencillos en el cuarto y el sexto episodio.

Una semana espectacular

Durante sus últimos veintiún turnos a la ofensiva en sus últimos siete compromisos, el valenciano ha registrado ocho imparables, dos cuadrangulares, diez carreras impulsadas y seis anotadas, teniendo un promedio de .381 y 1.197 de OPS.

Esto es un claro potenciador para sus números en la actual campaña en las Grandes Ligas, donde promedia .226 con cuatro jonrones y veintiséis remolcadas, es decir, en solo siete juegos, ha registrado la mitad de cuadrangulares y casi la mitad de carreras empujadas que posee en 2025.