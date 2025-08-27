¿Luis Arráez se baja de la lucha por el título de bateo? (+Numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

Sin lugar a dudas, uno de los mejores bateadores de contacto del beisbol de las Grandes Ligas en la última época es Luis Arráez. No en vano, el toletero venezolano ha ganado nada más y nada menos que tres títulos de bateo de manera consecutiva, algo que ha hecho además con tres equipos distintos.

Eso sí, a pesar de la innegable calidad que posee "La Regadera" dentro de la caja de bateo, se puede decir con certeza que 2025 no ha sido su mejor año. El criollo ha navegado en la irregularidad durante toda la zafra, y aunque por momentos ha amagado con despertar, no ha podido afianzarse nunca en los niveles a los que nos acostumbró en los últimos años.

De hecho, Luis Arráez tuvo un mes de julio sumamente positivo, que parecía relanzarlo con mucha seriedad a la pelea por el título de bateo de la Liga Nacional. Sin embargo, agosto ha sido un martirio para el oriundo de San Felipe, quien actualmente vive un slump que complica bastante las posibilidades de su cuarta corona en fila.

¿Luis Arráez está fuera de la pelea por el título de bateo?

Y es que en efecto, Luis Arráez ha sufrido bastante en sus últimas apariciones al plato. En los pasados cinco juegos que ha disputado, el criollo batea para .143/.143/.238/.381, producto de tan solo tres imparables conectados en 21 turnos oficiales.

Con este pésimo momento con el madero, "La Regadera" ahora ostenta promedios de .283/.317/.389/.706 en lo que va de la temporada 2025. El venezolano ocupa actualmente el puesto número 14 entre los líderes de promedio de la Liga Nacional, muy lejos del puntero actual, Freddie Freeman, quien batea para .302.

El lado positivo de la situación es que a Luis Arráez le queda el mes completo de septiembre, y ese ha sido históricamente su mejor mes en lo que a promedio al bate se refiere, ya que de por vida batea para .336. Aunque las cosas lucen complicadas, al infielder de los Padres le queda todavía una última oportunidad en esta lucha.