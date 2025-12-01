LVBP

LVBP: Magallanes lidera este apartado colectivo

Son el conjunto con más errores cometidos

Por

Meridiano

Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 05:48 pm

Foto: Cortesía
Los Navegantes del Magallanes acaban de tener la mejor semana de la temporada al cosechar seis victorias consecutivas y abandonar el último lugar de la tabla y poniéndose a 2.5 del primer lugar. Pero, los filibusteros ahora son la novena con más pifias cometidas hasta ahora con 36.

El experimentado ex grandeliga, Rougned Odor, es quien lidera este apartado dentro de las filas del mánager Yadier Molina con un total de seis pecados, siendo esta cifra tope en su carrera en la LVBP.

Los turcos están obligados a mejorar esta situación si quieren seguir su rumbo al Round Robin en medio de una racha en donde el bateo oportuno y el buen relevo se han combinado para revertir la mala situación en la que han estado en los primeros meses de temporada.

 

Lunes 01 de Diciembre de 2025
