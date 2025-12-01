LVBP: Leones presenta una de las cifras más alarmante del pitcheo colectivo en esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

Toda persona que esté ligada, de una u otra manera, al beisbol siempre asegura que la clave para ganar juegos pasa por el pitcheo. De hecho, si ese es el punto débil de un equipo, lo más seguro es que sus posibilidades para llegar a una final sean muy escasas. A día de hoy, ese parece que es el presente de los Leones del Caracas.

Para nadie es un secreto que el dolor de cabeza del manager José Alguacil, en esta temporada 2025-2026 de la LVBP, ha sido justamente el pitcheo. De ahí a que el equipo haya iniciado la octava semana de la ronda regular en el último puesto de la clasificación, con récord de 16 victorias y 20 derrotas.

Leones, los más castigados de la temporada

Al momento de chequear las estadísticas colectivas en lo que va de esta campaña, el nombre de Leones del Caracas aparece en el primer lugar, pero entre los más castigados. Se trata de un equipo que si bien ha sabido batear, su talón de Aquiles pasa por un cuerpo de lanzadores que no ha podido frenar las embestidas de los rivales.

Hasta la fecha, el conjunto melenudo cuenta con 228 carreras permitidas, la cifra más alta del torneo venezolano. Cabe mencionar que durante la jornada del pasado domingo, el equipo fue duramente castigado por parte de Bravos de Margarita con 14 anotaciones, de las cuales 12 fueron en los últimos cuatro innings.

Y es que si queremos empeorar ese rendimiento colectivo del pitcheo de los Leones del Caracas, solo basta con añadir que acumulan la efectividad (5.83) más alta de la liga, la mayor cantidad de hits en contra (376), y que los rivales le batean para .303 de promedio.