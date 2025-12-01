La FVF y la Vinotinto celebran este hecho histórico

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol criollo está de celebración este 1 de diciembre de 2025, que es una fecha enmarcada en los libros de nuestro balompié porque se cumplen 100 años de la creación de la FVF (Federación Venezolana de Fútbol).

Fue un 1 de diciembre de 1925 en Caracas cuando se dieron los cimientos del ente federativo, una acción con la que se inició el recorrido. Años después, en 1951 fue cunado se oficializó el nombre de Federación Venezolana de Fútbol.

A partir de allí vinieron otros anuncios posteriores, como la incorporación a la FIFA y CONMEBOL en 1952 y 1953 respectivamente, marcando la conexión de nuestro fútbol con el mundo.

La FVF y la Vinotinto reciben el reconocimiento internacional

Un día tan importante y un hecho tan destacado no pasó desapercibido. En distintos espacios se envió las felicitaciones correspondientes para la federación criolla.

Uno de los más relevantes vino del presidente de la FIFA, el señor Gianni Infantino, quien dejó su mensaje por la conmemoración de los 100 años como institución.

“El fútbol en este país avanza a pasos agigantados y la inauguración de la nueva sede administrativa es un ejemplo concreto del gran trabajo de todos los involucrados”, dijo.

Y agregó: “Es gratificante ver los resultados positivos obtenidos en los Mundiales Sub-20 y Sub-17 desde 2017, siendo muchos los jugadores venezolanos que han obtenido una valiosa exposición en el escenario mundial durante los últimos años”.

Esto no fue lo único que llegó a la FVF, porque distintas confederaciones en el mundo también enviaron sus palabras a la institución, en un día en el que se ratificó por FIFA el apoyo a través de su programa Forward.