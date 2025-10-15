Gianni Infantino daría luz verde a Trump sobre decisión polémica para el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El presidente estadounidense, Donald J. Trump, encendió la polémica recientemente al sugerir públicamente que determinados partidos de la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026 podrían moverse fuera de ciudades que él considere "inseguras".

Durante un acto político, el jefe de Estado aseguró que podría contactar directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para presionar el traslado de los encuentros previstos en Boston y otras ciudades, si considera que estas no garantizan las condiciones adecuadas.

Victor Montagliani, presidente de la Asociación Canadiense de Fútbol, presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, dejó claro que solo el propio organismo puede decidir sobre sedes y cambios de calendario, sin que presiones externas tengan injerencia oficial en esas determinaciones. Además, subrayó que decisiones tan sensibles ya fueron firmadas con los municipios anfitriones con anticipación, lo que complica cualquier alteración a esta altura.

¿Luz verde de Infantino?

Sin embargo, Trump afirmó que el propio Infantino le habría dado el visto bueno para reubicar algunos compromisos de la Copa del Mundo, de la cual Estados Unidos es sede junto con México y Canadá: "Él muy fácilmente lo haría", manifestó sobre la presunta aprobación del mandamás de la FIFA.

El mandatario sostuvo un encuentro con el dirigente del máximo ente del fútbol internacional en Egipto durante la cumbre sobre el cese al fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, donde también dijeron presente una docena de jefes de Estado y gobierno.

El rumor de un "respaldo" de Infantino aún no ha sido confirmado por la propia FIFA. Analistas advierten que cambiar sedes implica costos logísticos enormes, contratos firmados y posibles demandas, lo cual hace la amenaza más retórica que factible.

Medida política

La advertencia se produce apenas unos meses antes del torneo, cuando siete partidos de la Copa del Mundo ya están asignados al Gillette Stadium en Foxborough, cerca de Boston. Trump vinculó su iniciativa a la seguridad pública y cuestionó la gestión local del alcalde Michelle Wu, del Partido Demócrata.

En paralelo, la situación aviva el debate sobre la tensión entre deporte y política. Mientras Trump posiciona su iniciativa dentro de su narrativa de "orden y seguridad", las organizaciones deportivas defienden la autonomía institucional y advierten sobre precedentes peligrosos. Los ciudadanos locales y autoridades municipales de Boston, por su parte, mantienen que están preparados para recibir a miles de visitantes y que cualquier intento de reubicación sería "un impacto profundo" para la economía regional.