Estrella de Barcelona reconoció haberse visto tentado a salir del club por esta oferta millonaria

Hay confesiones en el fútbol que dejan sentado un precedente importante y que en algunos sectores se le tiene más cuidado de cara al futuro. Raphinha es un ejemplo de esta aseveración, sobre todo desde que ha explicado en distintas oportunidades que se pensó más de una vez salir de Barcelona.

Específicamente lo reconoció hace poco más de un año, en un contexto en el que vio su salida más real de lo esperado. Justamente, en el verano de 2024, sus dudas nacieron desde que apareció una desorbitada oferta procedente del fútbol árabe.

Además, un escenario que no era la peor de las decisiones en distintos grupos de culés, que abiertamente pedían la salida del brasilero en medio de su irregularidad previa.

Esa situación cambiaría por completo con la llegada de Hansi Flick y el incremento de sus prestaciones. El nivel y su nuevo rol en el equipo le hicieron frente a los llamados árabes, que el mismo carioca explica actualmente con total sinceridad.

Las palabras de Raphinha y su opción de salir de Barcelona

El gran artífice de su continuidad fue Flick, ante los cánticos de sirena que ya estaban en la mente del jugador. “Obviamente que pensé en salir; creí que podía ser el momento de irme, pero luego hablamos con el entrenador, primero por teléfono y después al comienzo de la pretemporada, y consiguió convencerme de que me quedara. Y menos mal que me convenció”, dijo el atacante a ‘ESPN Brasil’.

Lo anterior no quitó para nada su reconocimiento a que “la propuesta que recibimos de Arabia Saudita me hizo dudar mucho” y se excusa en que: “habría resuelto mi vida personal, la de mis padres, la de mi hijo y la de mucha gente”.

“Llevo en el fútbol desde los 15 años, he pasado por cosas buenas y malas en todos los lugares, y llegó un momento en el que pensé que era hora de cuidar de mí y de mi familia”, siguió reflexionando.

Finalmente, aunque Raphinha era consciente que muchos lo querían fuera de Barcelona por esperar mucho de él, la temporada pasada fue consagratoria con ese registro de 34 goles y 26 asistencias, que le ganaron su derecho a renovar hasta 2028 y ahora ser un fijo en el once titular.