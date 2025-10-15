Barcelona con alarmas encendidas de cara al clásico con el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona tiene las alarmas encendidas con una situación puntual, a días del clásico español contra el Real Madrid. Y es que, desde el parón de selecciones las lesiones han dejado un cuadro preocupante en el club.

Esta última ventana se unió a otras en las que se habían afectado nombres como Gavi y Lamine Yamal. Ahí es cuando se adhirieron otros futbolistas importantes para el tramo de la campaña.

Por ejemplo, en este momento la lista de futbolistas sin el alta médica es de ocho, sin contar a Ferran Torres, que volvió del llamado de la selección con una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, pero sin lesión confirmada.

Eso llevó a solo que desde la entidad se le genere una observación permanente a su evolución, del que espera poner tenerlo el sábado en el compromiso ante Girona en Montjuïc, cuidando también que esté para el clásico si no se resiente.

La luz al final del túnel para Barcelona

Todo el cuadro anterior preocupa en el equipo, pero hay elementos que generan esperanzas con la situación. Uno de esos aspectos los trae Lamine y Fermín, que solo esperan el alta médica y se entrenan con el grupo.

Ese panorama abre la puerta a que puedan tener minutos contra Girona y Olympiacos antes del clásico del 26 de octubre con garantías plenas de llegar bien al duelo en el Santiago Bernabéu.

En la revisión de la situación si hay nombres que ya quedaron descartados, principalmente los de larga duración como Gavi y Marc-André Ter Stegen, así como Joan García que se sopesó la idea de llegar a tiempo.

A su vez, el propio Dani Olmo es otro que la tiene muy complicado para llegar a este partido, como Robert Lewandowski, que estaría directamente descartado por una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y el clásico es una utopía.

Finalmente, los diagnósticos son reservados con el caso de Raphinha, al que siguen llevando paso a paso en Barcelona, con mucho cuidado de que no recaiga en lo sucesivo.