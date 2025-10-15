Lionel Messi crea este nuevo torneo en Miami (+ Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi, además de ser considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, también ha emprendido con distintos proyectos a nivel deportivo y comercial, causando así revuelo en los fanáticos del fútbol.

El astro argentino sorprendió al mundo futbolístico con el anuncio oficial de la Messi Cup, un torneo juvenil Sub-16 que se celebrará en la ciudad de Miami del 9 al 14 de diciembre del año en curso con la participación de varios clubes invitados.

En sus redes sociales, Messi compartió su entusiasmo por el proyecto: "Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!".

¿Cómo se jugará la Messi Cup?

La competencia contará con la presencia de clubes destacados de Argentina, como River Plate y Newell’s Old Boys, junto a potencias europeas como Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Atlético de Madrid y Chelsea.

El certamen se disputará en dos escenarios: el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center, con un formato inicial de dos grupos de cuatro equipos cada uno. En esta fase cada club jugará tres partidos. Luego, los dos mejores de cada grupo avanzarán a los Play-offs de eliminación directa, hasta definir campeón y tercer puesto.

¿Quiénes están detrás?

El torneo será organizado por 525 Rosario, la productora global vinculada al astro argentino, en colaboración con el medio 433 para su difusión internacional. Durante los días del evento se realizará además una reunión en el Faena Forum, que reunirá personalidades del deporte, la cultura y los negocios como parte de la World Football Summit.

Tim Pastore, CEO de 525 Rosario, destacó que la Messi Cup representa “el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana”, y que es una oportunidad para celebrar talento, cultura y comunidad.

Compromiso con el deporte

Con este proyecto, Messi reafirma su compromiso con el desarrollo juvenil. Más allá del espectáculo, busca consolidar un espacio donde jóvenes promesas puedan medirse frente a clubes de élite, proyectarse internacionalmente y recibir exposición competitiva desde temprana edad.

La Messi Cup también servirá como una plataforma de networking y diálogo entre actores del fútbol global: profesionales del deporte, medios, emprendedores y dirigentes estarán presentes para intercambiar ideas y construir nuevos puentes.

Niños y niñas talentos, clubes emergentes y grandes estructuras buscarán dejar huella en este torneo que promete no solo fútbol de alta calidad, sino también oportunidades de crecimiento personal y profesional. En pocas semanas, se confirmarán los detalles logísticos finales, pero la expectativa ya está puesta: la Messi Cup podría marcar un antes y un después en los torneos juveniles.