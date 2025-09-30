Leo Messi e Maradona forman parte de esta impresionante hazaña en Mundiales

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de años han pasado diferentes jugadores que lograron convertirse en los mejores futbolistas del planeta. Lionel Messi y Diego Armando Maradona son algunos de ellos que gobernaron en todos los sentidos la disciplina, ya sea en su presentación a nivel de clubes o con su selección.

Recientemente, la actual figura del Miami Inter llegará a la Copa del Mundo de Norteamérica como vigente campeón luego de tocar la gloria en 2022, consiguiendo la revancha mundialista después de fracasar en la final de Brasil 2014 ante Alemania. Fuera de la selección albiceleste, todo sabemos la mágica trayectoria que vivió en el FC Barcelona que lo hizo ganar siete de los ocho balones de oro que posee en su vitrina.

Además de 'Leo', Maradona fue el responsable de darle el segundo Mundial a Argentina en la 1986 y es reconocido como una leyenda en Italia por su paso por el Napoli. Ambos sudamericanos destacan como principales protagonistas de una selecta lista de figuras que se han proclamado monarcas del mundo con su equipo nacional absoluto y categoría sub-20.

Estrellas del fútbol que ganaron el Mundial absoluto y sub-20

Messi y Maradona son solo algunos de varias figuras que dieron el primer gran salto coronándose como campeones del mundo como jugadores Sub-20. En el caso de la 'Pulga', ganó el Mundial de Países Bajos 2005 en la categoría inferior y regresó a la gloria en Qatar 2022, mientras que, el 'Pelusa' venció en Japón 1979 para luego conquistar el cetro siete años más tarde con la absoluta.

Además de ellos, Iker Casillas y Xavi Hernández se coronaron en Nigeria 1999 y repitieron con la absoluto en Sudáfrica 2010. Paul Pogba hizo lo propio con la combinado sub-20 de Francia en Turquía 2013 y alzó el título nuevamente con los galos en Rusia 2018.