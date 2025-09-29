Expresidente del Barcelona es investigado por pagar comisiones en fichajes

Suscríbete a nuestros canales

Josep Maria Bartomeu se encuentra bajo investigación por presuntamente haber pagado comisiones irregulares en varios fichajes durante su mandato al frente del Barcelona. Según fuentes judiciales, los pagos se habrían realizado a intermediarios sin una justificación clara, lo que ha levantado sospechas sobre posibles delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona ha acordado la citación en calidad de investigado del ex presidente de los blaugranas. Entre las operaciones irregulares sería la del fichaje de Antoine Griezmann, de acuerdo con la información del portal El Mundo.

Esta acusación contra el ex mandamás azulgrana se debe tras una tras investigar durante dos años en secreto la denuncia interpuesta por Joan Laporta, que atribuía a la junta directiva de Bartomeu los delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable.

Bartomeu es investigado por pago de comisiones irregulares

El juez del caso cita al ex presidente del Barça y a su ex número dos, Óscar Grau, el próximo 24 de octubre para que declaren en calidad de investigados. De la misma manera, convocan al abogado José Ángel González Franco, que intervino en el fichaje de Griezmann por el Barcelona, el próximo 4 de diciembre.

Este escándalo se suma a una serie de controversias que han marcado la gestión de Bartomeu, incluida la crisis institucional que culminó con su dimisión en 2020. Las autoridades están revisando transferencias y contratos de varios fichajes importantes, intentando determinar si hubo un uso indebido de los fondos del club.