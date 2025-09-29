¡No es Real Madrid ni Atlético! Después de Barcelona este es el único invicto en LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

La séptima jornada de LaLiga es historia y dejó varias configuraciones interesantes de repasar en la zona alta de la tabla. Por supuesto, a estas alturas no es sorpresa que Barcelona sea el líder, siendo el vigente campeón y con una plantilla como la que tiene.

Sin embargo, la sorpresa salta a la vista cuando se debate un hecho particular y es que después de los culés solo hay un club que no ha perdido aún en el certamen español. Al preguntarnos sobre este hecho, fácilmente muchos pensarían en que ese club es el Real Madrid o el Atlético.

Lo cierto es que ambos ya registran derrota en el recorrido, el más reciente propiamente con el equipo merengue, que cayó ante los colchonero en la jornada con marcador de 5-2 en el Metropolitano, que ayudó a los azulgranas a retomar la cima.

¿Qué equipo sigue invicto con Barcelona en LaLiga?

Lo más cumbre es que esta entidad recién está de vuelta en la máxima categoría del fútbol español junto al Real Oviedo y Levante. Se trata del Elche, quien está dando la campanada en estas primeras de cambio y está ubicado en la cuarta casilla de la clasificación, por encima incluso del propio Atlético.

Son 13 los puntos que registra ya en la competición, solo tres menos que Villarreal, que es tercero, cinco del Real Madrid y seis del propio Barcelona. En esta jornada ganaron de locales a Celta de Vigo, con una pizarra de 2-1.

En los siete compromisos el conteo es de tres victorias y cuatro empates, este último hecho es lo que ha restado a los Franjiverdes de no estar más arriba en la tabla de posiciones.

La siguiente fecha liguera para Elche está programada para el domingo 5 de octubre ante Alavés y se mediría al Barcelona en la jornada 11, el 2 de noviembre.