¡Oficial! Primera convocatoria de Oswaldo Vizcarrondo al mando de La Vinotinto (+Detalles)

Con Oswaldo VIzcarrondo con entrenador interino, La Vinotinto hizo oficial su primera lista de convocados para la próxima fecha FIFA del mes de octubre. Este martes 30 de septiembre, la FVF a través de sus redes sociales, anunció la lista de jugadores que estarán para los partidos frente a Argentina y Belice, respectivamente.
Primer listado bajo la dirección de Vizcarrondo
La convocatoria incluye jugadores que militan tanto en ligas nacionales como internacionales. Entre los porteros destacan José Contreras, Javier Otero y Joel Graterol; mientras que en defensa figuran nombres como Jon Aramburu, Ronald Hernández y Ángel Azuaje. En el mediocampo se encuentran Bryant Ortega, Cristian Cásseres y Matías Lacava, entre otros, y en la delantera sobresalen Jovanny Bolívar, Alejandro Marqués y Jesús Ramírez.
Porteros
-
José Contreras
-
Javier Otero
-
Joel Graterol
-
Cristopher Varela
Defensas
-
Jon Aramburu
-
Ronald Hernández
-
Nahuel Ferraresi
-
Carlos Vivas
-
Teo Quintero
-
Ángel Azuaje
-
Viandro Raap
-
Alessandro Milani
-
Renné Rivas
-
Luis Balbo
Mediocampistas
-
Bryant Ortega
-
Cristian Cásseres
-
Jorge Yriarte
-
Daniel Pereira
-
Carlos Faya
-
Gleiker Mendoza
-
Jesús Bueno
-
Juan Pablo Añor
-
Matías Lacava
-
Telasco Segovia
-
Wikelman Carmona
-
Ender Echenique
-
Gustavo Caraballo
-
Kervin Andrade
Delanteros
-
Jovanny Bolívar
-
Alejandro Marqués
-
Kevin Kelsy
-
Jesús Ramírez
Por otro lado, la FVF también informó sobre las novedades de la selección. Algunos futbolistas no podrán sumarse por no contar con el visado correspondiente, como Frankarlos Benítez (Caracas FC) y Adrián Palacios (Genk, Bélgica). Otros cumplen compromisos con sus clubes, como David Martínez (Los Ángeles FC, USA), mientras que Yangel Herrera (Real Sociedad, España) se encuentra en proceso de recuperación.
Además, resalta que en este listado no se encuentran los histórico Salomón Rondón y Tomas Rincón, lo que parece marcar finalmente el cierre de su ciclo con La Vinotinto. Mientras que, Josef Martínez, Rafael Romo, Yeferson Soteldo y José "Brujo" Martínez destacan como parte de los nombres importantes que también están ausentes.
La lista oficial marca el inicio de un nuevo ciclo para La Vinotinto bajo la dirección de Oswaldo Vizcarrondo, quien tendrá la misión de preparar al equipo para enfrentar a Argentina y Belice, consolidando un grupo que combine experiencia internacional con jóvenes talentos emergentes en el fútbol venezolano.