Este es el historial de equipos dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo ante de tomar a la Vinotinto

La Vinotinto no pudo conseguir el objetivo de la clasificación al Mundial 2026, después de tener buenas opciones para seguir con vida. Solo debía ganar el partido de la última jornada de eliminatorias ante Colombia para ingresar al repechaje, un escenario que se cayó por su propio peso en ese duelo, tras la derrota 3-6 en el Estadio Monumental de Monagas.

Desde ese momento, que cerró en un muro de lamentaciones, la selección de Venezuela enfrentó una serie de decisiones relacionadas al banquillo nacional, después de la destitución de Fernando 'Bocha' Batista.

En las horas más recientes está tomando vuelo una información compartida por el periodista Fernando Petrocelli, quien detalló que Oswaldo Vizcarrondo sería el elegido para ese puesto, inicialmente de forma interina.

'Vizca' se encargaría de organizar el juego de la selección para los amistosos que disputará Venezuela en octubre (contra Argentina) y noviembre (contra Canadá).

¿Cuál es la experiencia en banquillos de Oswaldo Vizcarrondo previa a dirigir a la Vinotinto?

La oportunidad de llegar a entrenar a la absoluta le llegaría al exjugador a sus 41 años de edad, después de un ciclo reconocido como defensor en el combinado nacional.

Desde los banquillos su experiencia es corta aún en tiempo, pero ya ha sumado buenas referencias que lo acercan a un reconocimiento mayor. Inició su aventura en el Nantes, club donde jugó en su etapa de futbolista, pero liderando al equipo femenino de la entidad.

Esa buena participación le abrió las puertas para ingresar en el cuerpo técnico de la primera unidad del masculino en la institución francesa.

Posteriormente, las buenas referencias en el balompié europeo, le dieron la confianza de ingresar a las categorías menores de Venezuela como asistente en el combinado sub-17, que tiempo después tomaría como técnico principal y lo llevaría al mundial. Eso sí, antes mantuvo un paso por la sub-15.

Actualmente, Oswaldo Vizcarrondo dirigiría a la Vinotinto en la Copa del Mundo sub-17, para luego encargarse de la sub-20, en la que fue confirmado, mientras se confirma su elección interina en la absoluta.