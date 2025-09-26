Fútbol Internacional

Donald Trump sorprende y anunció que podría modificar el Mundial 2026

Donald Trump se ha visto muy activo con la organización del evento, coincidiendo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 06:55 pm
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fiel a su estilo dejó nuevamente elementos para el debate y dio de qué hablar este jueves. Eso sí, no con un tema apegado a su especialidad, la política, sino sobre un tema que tiene en vilo a los futboleros: el Mundial 2026.

El mandatario estadounidense expresó este jueves 26 de septiembre que en sus reflexiones podría considerar modificar un aspecto clave de la Copa del Mundo.

Justamente, se refirió al traslado de partidos del Mundial 2026 de ciudades que considere "un poco peligrosas". "Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial (…) dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario", dijo.

¿A qué ciudades señaló Donald Trump?

Las palabras del político tomaron más énfasis con dos ciudades particularmente: Seattle y San Francisco, zonas del país en la que que considera: "están gobernadas por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que se hacen".

Sobre estas en particular la lupa cae en el Lumen Field de Seattle, que tiene programado recibir seis cotejos del evento, por su parte el Levi’s Stadium de Santa Clara, área de San Francisco, sería epicentro de otros seis.

Hay que recordar que este Mundial 2026 se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, pero la mayor parte de la cita estaría concentrada en suelo estadounidense, de ahí a que Donald Trump esté muy activo con el tema.

 

Viernes 26 de Septiembre de 2025
