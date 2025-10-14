Cristiano Ronaldo anotó este gol y alcanzó un nuevo hito en su carrera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Cristiano Ronaldo volvió a la palestra porque acaba de presentarse en una de las facetas que más y mejor sabe hacer en la vida: los goles. El luso anotó con su selección de Portugal en el partido ante Hungría y registró su nombre en un nuevo hito.

Se trata que con la nueva diana a sus estadísticas el delantero se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias para la Copa del Mundo con 40 tantos, dejando atrás al exdelantero guatemalteco Carlos "El Pescadito" Ruiz.

El atacante portugués se había quedado con las ganas de alcanzar este logro el pasado sábado, en el compromiso contra Irlanda. En ese duelo pudo haber adelantado la celebración, pero falló un penal importante que atragantó su grito y pospuso la festividad.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo?

El luso sigue vigente en el mundo del fútbol a sus 40 años de edad, en los que se mantiene en búsqueda de alcanzar la cifra redonda de los mil goles en su recorrido.

Por los momentos, sumando el nuevo gol a su cuenta, la estrella de Portugal tiene un total de 948 tantos oficiales entre clubes a los que defendió y su propio combinado nacional.

Todos esos goles de Cristiano Ronaldo se dividen de la siguiente manera: 450 con el Real Madrid, 145 con Manchester United, 104 con Al Nassr, 101 con Juventus, 5 con el Sporting y 143 con selección con la selección portuguesa.