Definidos los bombos del Mundial FIFA 2026: Sudamérica se divide y crece el riesgo del "grupo de la muerte"

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa por el sorteo mundialista alcanzó su punto máximo hoy, luego de que la CONMEBOL publicara la distribución oficial de los países clasificados en los cuatro bombos. Esta asignación es crucial, ya que determinará las rutas más difíciles hacia la gloria en la Copa del Mundo expandida.

Bombo 1: los gigantes y los anfitriones

El primer bolillero, reservado para los preclasificados y las potencias históricas, garantiza un camino inicial favorable para los gigantes. La lista de las doce cabezas de serie está conformada por el campeón defensor, Argentina, y la potencia continental, Brasil, que se unen a las potencias europeas Francia, Inglaterra, España, Portugal, Bélgica y Alemania, junto con los anfitriones de Norteamérica: Estados Unidos, México y Canadá, y la siempre peligrosa selección de Países Bajos. Estos doce equipos evitarán enfrentarse entre sí en la fase de grupos.

Bombo 2: el peligro sudamericano y la amenaza global

La gran preocupación de los cabezas de serie reside en el Bombo 2, considerado por muchos como el verdadero "grupo de la muerte". Este bolillero está cargado de equipos capaces de disputar el liderato de cualquier grupo.

Tres potencias de la CONMEBOL se encuentran aquí: Colombia, Uruguay y Ecuador. Su presencia eleva el riesgo ya que cualquiera de ellos representa una prueba de fuego para los equipos del Bombo 1. Comparten bolillero con fuertes contendientes como la subcampeona de 2018, Croacia, la sorpresa del último Mundial, Marruecos, y las siempre complicadas selecciones de Japón y Senegal, además de Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

Bombos 3 y 4: posiciones sudamericanas y los inesperados

Paraguay es la única selección sudamericana restante y se ubica en el Bombo 3, junto a Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Arabia Saudita y Sudáfrica.

El Bombo 4, por su parte, mezcla a equipos que entran por la vía del repechaje o clasificatorios continentales, como Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, con las cinco plazas pendientes de definirse.

La definición de estos bolilleros eleva la expectación. Con tres equipos sudamericanos en el Bombo 2 listos para desafiar a la élite, el sorteo del Mundial promete entregar grupos cargados de dramatismo y fútbol de alto nivel.