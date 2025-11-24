Irán y Haití, clasificados al Mundial pero con limitaciones impuestas por Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Irán y Haití son dos de los 42 equipos ya clasificados para la Copa del Mundo 2026, pero enfrentan un obstáculo inesperado. Bajo la orden migratoria impuesta por la administración de Donald Trump, los ciudadanos de estos países tienen prohibido entrar a Estados Unidos.

Restricciones para los aficionados

Solo los jugadores, el cuerpo técnico y los familiares cercanos podrán viajar al país para el torneo. Esto significa que muchos aficionados de Irán y Haití podrían quedarse sin la oportunidad de alentar a sus selecciones en los estadios, a pesar de la clasificación de sus equipos.

El decreto migratorio especifica que la excepción aplica únicamente a los deportistas y personal necesario para la competición, dejando fuera a la mayoría de seguidores. Esto complica la experiencia para los fanáticos que esperaban acompañar a sus equipos en territorio estadounidense.

El Mundial de 2026 se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, por primera vez con 48 selecciones. El sorteo de la fase de grupos se realizará el 5 de diciembre en Washington DC, marcando el inicio de la cuenta regresiva para el torneo.