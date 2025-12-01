Sigue todas las incidencias del Festival de Jonrones 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio José Bernardo Pérez de Valencia abre sus puertas para la edición 23 del Festival de Jonrones, ese evento que suele robarse las miradas de los fanáticos de la LVBP durante el mes de diciembre.

Como ha sido costumbre año tras año, la competencia se enfoca en coronar a ese pelotero con la capacidad de llevar la mayor cantidad de pelotas posibles a las gradas. Vale mencionar que el formato indica que cada participante tendrá tres minutos para hacer swing y una pausa de 45 segundos.

De los 10 jugadores en la primera ronda, solo los mejores cuatro clasificarán a las semifinales, y se enfrentarán primero contra cuarto y segundo contra tercero. Luego, los dos ganadores de ese cruce se medirán en la gran final para decidir al ganador del Festival de Jonrones 2025.

Orden de los peloteros participantes del Festival de Jonrones

Salvador Pérez Francisco Rentería Ronald Acuña Jr. Andrés Chaparro Wilyer Abreu Yasiel Puig Maikel García Willson Contreras Jackson Chourio Jadher Areinamo

Incidencias del Festival de Jonrones 2025

Salvador Pérez tomó sus turnos de práctica y dio inicio al Festival de Jonrones. Luego de tres minutos conectó 11 jonrones.

Turno para el prospecto Francisco Rentería.