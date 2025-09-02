¡Alarmas en Arizona! Jardinero cubano sufre dura lesión al esquivar a un compañero (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero cubano de los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr., abandonó el encuentro de este lunes en camilla tras sufrir lo que parece ser una lesión grave en la parte inferior de la pierna.

La temporada 2025 de los Cascabeles se ha visto lamentablemente empañada por una serie de lesiones. En su mayoría, estas lesiones se han limitado a un cuerpo de lanzadores de bajo rendimiento y asediado.

La lesión de Gurriel

La lesión de Gurriel ocurrió en la parte alta de la sexta entrada, el primera base de los Rangers de Texas, Rowdy Tellez, conectó un lanzamiento de Ryne Nelson, enviándolo profundamente al hueco del jardín central izquierdo.

El jardinero Blaze Alexander, quien jugaba su primer encuentro en la pradera central, realizó una impresionante y atlética zambullida para atrapar la pelota. Pero en el proceso, Lourdes Gurriel Jr. tuvo que cambiar de rumbo para evitar chocar con él.

El veterano cayó al suelo inmediatamente, tomándose la rodilla derecha. Gurriel permaneció en el suelo varios minutos mientras el personal médico lo atendía. El jugador de 31 años finalmente se levantó y caminó hacia el carrito antes de ser retirado del campo.

Al momento de escribir esta nota, no hay información actualizada sobre la lesión. Es fácil hacer un diagnóstico especulativo, dada la torpeza del movimiento y el agarre inmediato de la rodilla.

La lesión de Lourdes Gurriel Jr. ciertamente no pintaba bien, y los D-backs podrían quedarse con un grupo de infielders extremadamente joven. Fue reemplazado por el recientemente llamado jardinero ambidiestro Jorge Barrosa.