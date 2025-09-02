Ketel Marte dispara jonrón y se acerca a esta cantidad por segunda vez en su carrera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El camarero dominicano de los Cascabeles de Arizona, Ketel Marte, despachó este lunes su vigésimo cuarto (24) cuadrangular de la campaña en la derrota de su equipo ante los Rangers de Texas. Compromiso que se llevó a cabo en el Chase Field, casa del conjunto desértico, ante 26.489 aficionados.

Este es el primer jonrón de Marte en los últimos siete juegos. No dispara cuadrangular desde el pasado 13 de agosto y justamente ante Texas. El segunda base está a solo cuatro jonrones de alcanzar los 30 por segunda vez en su carrera. Asimismo, está a solo 24 carreras impulsadas de las 700 de por vida.

El batazo de Ketel Marte

En la parte baja de la primera entrada, el intermedialista dominicano llegó al plato para tomar iniciar el orden ofensivo de su equipo en el compromiso, ante los lanzamientos del zurdo Patrick Corbin. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (4).

Sin outs en la pizarra y en cuenta de tres malas una buena, Corbin dejó un cambio de unas 84 millas por hora colgada en todo el centro del plato, lanzamiento que Marte no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Ketel Marte tuvo una velocidad de salida de 111.7 millas por hora y recorrió 441 pies de distancia.

Los números de Marte

Ketel Marte se encuentra en su décima primera temporada en Las Mayores, novena con el conjunto de desértico. El segunda base dominicano tiene un promedio vitalicio de .281, con 1251 hits, 167 jonrones y 576 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .290/.390/.527 (Avg/Obp/Slg); en 339 apariciones al bate, el camarero ha conectado 114 imparables, 24 cuadrangulares, anotado 76 e impulsado 61. Ha recibido 59 boletos y 69 ponches.