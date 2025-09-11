Randy Arozarena igualó esta marca que solo tenía José Canseco (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Randy Arozarena está teniendo una campaña 2025 de Grandes Ligas sumamente positiva, siendo una de las piezas de mayor valor en el roster de los Marineros de Seattle, esto por su producción ofensiva. El jardinero se ha hecho sentir con batazos, carreras y récords que le han permitido hacer historia.

El pelotero de 30 años es sin duda de los latinos con mayor impacto en el mejor beisbol del mundo y gracias a sus números ofensivos, entró en una selecta lista de cubanos, donde solo estaba el gran José Canseco, que a lo largo de la historia ha sido de los antillanos con mejor carrera en MLB.

Randy Arozarena y José Canseco, los únicos con estos números

En la más reciente semana, Arozarena continuó consolidándose como uno de los peloteros más completos de su generación al igualar una marca histórica de José Canseco en 1988. Con más de 30 dobles, 27 jonrones y 27 bases robadas en una misma temporada, el outfielder se convirtió en apenas el segundo cubano en alcanzar estas cifras, mostrando una combinación de poder y velocidad que pocos logran en las Grandes Ligas. Este logro confirma su versatilidad y lo coloca en un terreno donde se exigen no solo fuerza, sino también inteligencia en las bases y consistencia ofensiva.

El paralelo con Canseco resulta inevitable, ya que se trata de una de las figuras más emblemáticas del poder cubano en MLB. Sin embargo, mientras estre expelotero era conocido principalmente por su fuerza descomunal. Mientras que, el jugador de Seattle actualmente añade un dinamismo distinto con su capacidad de producir tanto con el bate como con las piernas.

Además, al empatar esta marca, demuestra que su nombre ya merece un lugar en la conversación de los jugadores cubanos más influyentes en la historia moderna del beisbol.

En la presente campaña 2025, Randy Arozarena cuenta con 134 imparables, entre ellos 30 dobles, un triple y 27 jonrones. Además, cuenta con 73 carreras remolcadas, 88 anotadas y promedio de .245.