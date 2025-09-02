¡Histórico! Randy Arozarena se une a esta exclusiva lista de peloteros cubanos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Randy Arozarena está teniendo una notable temporada 2025 con los Marineros de Seattle, siendo uno de los mejores bateadores de este equipo en las Grandes Ligas. El jardinero cubano hasta ahora tiene números sumamente notables y es una pieza clasve dentro de este lineup.

Este jugador es de los más electrizantes de la Gran Carpa actualmente y eso lo hace un líder dentro de este equipo de Seattle que quiere cerrar con buen pie la ronda regular, en busca de ganarse un puesto en la Postemporada.

En su más reciente juego, Arozarena se fue de 4-2, con una base robada ante los Rays de Tampa Bay, esa actuación le permitió alcanzar un récord históricos entre peloteros de Cuba, uniéndose a una selecta lista donde solo estaba dos jugadores del mencionado país.

Randy Arozarena en la élite cubana

Arozarena sigue dejando su huella en las Grandes Ligas al convertirse en el tercer pelotero cubano que logra una temporada 25-25, es decir, al menos 25 cuadrangulares y 25 bases robadas. La hazaña se concretó en el primer inning del juego de este lunes con los Rays de Tampa Bay, cuando el jardinero sumó su robo número 25 del año para acompañar los 26 jonrones que ya tiene en la campaña.

Con esta marca, se une a un selecto grupo en el que solo figuran Adolis García, quien lo consiguió en 2022, y el legendario José Canseco, que alcanzó esta cifra en tres ocasiones (1988, 1991 y 1998). El logro reafirma el impacto del cubano en MLB, consolidándose como uno de los jugadores más completos y explosivos de su generación, capaz de aportar poder y velocidad en partes iguales.

En la presente campaña 2025, Randy Arozarena batea para .244, con 126 hits, entre ellos 29 dobles, un triple y 26 jonrones. Además, cuenta con 66 carreras remolcadas, 82 anotadas y 25 robos, todo esto en 136 encuentros con los Marineros.