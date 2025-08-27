MLB: Mira el enorme jonrón de Randy Arozarena ante los Padres de San Diego (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero cubano nacionalizado mexicano de los Marineros de Seattle, Randy Arozarena, disparó este martes su vigésimo quinto (25) jonrón de la temporada en el encuentro ante los Padres de San Diego. Enfrentamiento que se disputó en el T-Mobile Park, casa del conjunto naviero, ante 35.910 aficionados.

Este es su segundo jonrón en los últimos siete compromisos. Asimismo, Arozarena está a dos jonrones de empatar el puesto 16 de todos los tiempos para jugadores cubanos, el cual está en manos de Leo Cárdenas.

El batazo de Randy Arozarena

Corría la parte baja de la quinta entrada, cuando Arozarena llegó al plato para consumir su tercer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Dylan Cease. Para ese momento, el cotejo se encontraba cinco (5) carreras por cero (0).

Con un out en la pizarra, corredores en las almohadillas y al primer lanzamiento que vio de Cease, un sinker de unas 94 millas por hora en la zona interna del homeplate, el jugador de los Mariners haría swing para mandar la esférica a las gradas del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de la Major League Baseball (MLB), el tablazo de Randy Arozarena contó con una velocidad de salida de 104.2 millas por hora y recorrió una distancia de 410 pies.

Sus números

Randy Arozarena se encuentra en su séptima campaña temporada en Las Mayores, primera completa con el conjunto de Seattle. El jardinero cubano tiene un promedio vitalicio de .251, con 702 incogibles, 116 jonrones y 378 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .240/.338/.448 (Avg/Obp/Slg); en 496 apariciones al bate, el slugger nacionalizado mexicano ha conectado 119 incogibles, 25 de ellos cuadrangulares, anotado 79 carreras e impulsado 64, con 154 chocolates en su registro.