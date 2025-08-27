MLB dio a conocer su calendario para la 2026: Este será el primer juego (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Major League Baseball dio a conocer este martes de manera oficial el calendario completo de la temporada regular del 2026, la cual comenzará con un encuentro interligas entre viejos conocidos.

De acuerdo con MLB, la próxima zafra dará inicio el 25 de marzo con un encuentro interligas entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco en Oracle Park, casa del conjunto californiano.

El resto de compromisos

De la misma manera, MLB anunció que el resto de los equipos abrirán sus temporadas el 26 de marzo, siendo el Día Inaugural tradicional más adelantado en la historia de Grandes Ligas.

Asimismo, el nonagésimo sexto (96) Juego de Estrellas de Grandes Ligas, el cual será en honor al 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, se llevará a cabo en el Citizens Bank Park de Filadelfia el 14 de julio.

Las festividades serán las primeras organizadas por los Filis desde 1996 y las primeras que tendrán lugar en el Citizens Bank Park, que se inauguró en el 2004.

La temporada del 2026 también tendrá otro “Fin de Semana de Rivalidades” del 15 al 17 de mayo, presentando enfrentamientos de rivalidades regionales que incluyen a Yankees en casa de los Mets, los Cachorros visitando de los Medias Blancas, Reales vs. Cardenales, Rangers ante Astros, Orioles frente a Nacionales y Angelinos recibiendo a Dodgers.

Los 30 equipos estarán en acción en el Día de Jackie Robinson (15 de abril), el Día de Lou Gehrig (2 de junio) y el Día de Roberto Clemente (15 de septiembre). Los Dodgers, Yankees y Piratas estarán todos en casa para cada una de sus respectivas ocasiones.

Los Yankees también recibirán a los Mets del 11 al 13 de septiembre para conmemorar el 25 aniversario del 11 de septiembre.