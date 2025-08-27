Mets suben a prometedor lanzador Jonah Tong en medio de una plaga de lesiones (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York están buscando profundidad en su cuerpo de lanzadores de cara a la postemporada, razón por la que decidieron promover a un joven prospecto de primer nivel, de su sucursal Triple-A Syracuse a Grandes Ligas.

Se trata del derecho Jonah Tong, quien al parecer será el encargado de abrir el juego del próximo viernes ante los Marlins de Miami. Así lo dio a conocer el periodista Will Sammon de The Athletic.

Prometedor lanzador

El lanzador derecho de 22 años ha dominado a los bateadores de ligas menores, ponchando a 377 y acumulando una efectividad de 2.54 en 247 2/3 entradas lanzadas en su carrera.

“Es un momento emocionante para la organización. Pero, al mismo tiempo, no quiero cargar demasiado con la responsabilidad de Tong”, dijo Mendoza. “Es difícil pedirles a estos chicos que vengan aquí y nos salven, como quieran llamarlo (…) Estoy emocionado, todos estamos emocionados”.

Jonah Tong es el cuarto prospecto mejor clasificado en el sistema de los Mets y el 44º en el béisbol, según MLB Pipeline. Nueva York lo seleccionó en la séptima ronda del draft de 2022.

Con una racha de 16 juegos sin descanso para los Mets, buscan insertar un sexto abridor en la rotación para dar a los titulares un día extra de descanso. Dependiendo de su desempeño, Tong podría quedarse con el club de las Grandes Ligas hasta el final.

Los Mets llegan al encuentro del martes con una ventaja de 2.5 juegos por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Nueva York ha descendido en la clasificación con un récord de ocho victorias y 14 derrotas en agosto y se encuentra a seis juegos de los Filis en la División Este de la Liga Nacional.