El histórico incremento de audiencia de Mets de Nueva York en Queens (+dato)

Luego de una campaña para el olvido en el 2023, la fanaticada de Mets de Nueva York demostró su descontento con el equipo y las gradas del Citi Field lo evidenciaron en la cantidad de asientos vacíos.

Haberse quedado sin postemporada y cerrar ese año con récord de 75-87 fue un duro golpe para la fanaticada en Queens, pese a que los resultados de 2024 permitieron a la afición recuperar la confianza en su equipo.

Un cambio del cielo a la tierra

Históricamente la asistencia en los juegos del conjunto metropolitano como local ha experimentado múltiples cambios, pero ninguno ha sido tan poderoso como la transición entre 2024 y 2025.

Desde hace una década, el equipo neoyorquino no disputa una Serie Mundial, pero la pasada campaña se quedaron a solo un paso de llegar a esta instancia en una épica postemporada.

Estos logros fueron los que motivaron a que la afición de la ciudad se reconciliara con su estadio y empezaran a asistir desde ese momento hasta la actualidad de forma constante.

De hecho, en las 65 jornadas como local de 2024 en temporada regular, el promedio de fanáticos presentes en el Citi Field fue de 28.757; mientras que en Playoffs aumentó a 36.600 (para una ocupación del 87% por juego).

Asimismo, el contraste con este 2025 (38.852 por encuentro) refleja hasta 10.000 asistentes más en la fase regular, en comparación al año anterior.

En este renglón particular, ocupaban la décimo primera posición entre los conjuntos de la Liga Nacional que más convocaron a su fanaticada durante la pasada campaña. Este año, son el cuarto equipo más popular de la Liga Nacional y quinto en cuanto a asistencia en todas las Grandes Ligas.