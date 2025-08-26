Juan Soto se une a la élite de los Mets en este histórico listado (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Juan Soto ha dejado una huella indeleble en la historia de los Mets de Nueva York, no solo con su formidable poder, sino con una paciencia en el plato que pocos han logrado igualar. En la presente temporada 2025 de Grandes Ligas, el estelar jardinero ha demostrado que su enfoque en el plato es tan peligroso para los lanzadores como sus cuadrangulares.

En su primera campaña en Queens, el dominicano se ha consolidado su lugar entre los más grandes en la historia de la franquicia y esto por la calidad de sus turnos al bate. Su habilidad para dejar pasar lanzamientos fuera de la zona de strike ha sido una pieza clave en la ofensiva de los Mets.

Juan Soto y sus 106 Boletos: Una Nueva Marca en la Historia de los Mets

El registro histórico de los Mets ahora tiene un nuevo nombre en la cima de los líderes de boletos en una temporada, y ese nombre es Juan Soto. Con un impresionante total de 106 bases por bolas en 2025, ha superado a leyendas de la franquicia como John Olerud, Darryl Strawberry y Keith Hernandez, quienes se encontraban empatados en 97 boletos en sus respectivas temporadas históricas de 1998, 1987 y 1984. Si bien John Olerud mantiene el récord de la franquicia con 125 boletos en 1999, la marca del nacido en Santo Domingo se ha ganado su lugar como el segundo mejor registro en la historia del equipo.

La disciplina en el plato de Juan Soto no solo es un récord personal, sino que también ha tenido un impacto tangible en el rendimiento colectivo del equipo. Su engoque se ha revitalizado la ofensiva y ha obligado a los lanzadores a ser más cautelosos, lo que a menudo resulta en errores que la alineación de los Mets capitaliza.

En definitiva, la temporada 2025 de Juan Soto será recordada por sus impresionantes hazañas en el plato, pero su récord de 106 boletos destaca como un hito de paciencia y disciplina.

Hasta el momento, el quisqueyano registra 115 hits en 129 juegos, entre ellos 16 dobles, 32 jonrones. Además, cuenta con 77 carreras remolcadas, 95 anotadas, sus 106 boletos y un promedio de .251.