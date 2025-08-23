MLB: Juan Soto consigue una nueva hazaña y se une a estas leyendas

Suscríbete a nuestros canales

La consistencia ofensiva de Juan Soto continúa escribiendo capítulos de alto impacto en la historia de las Grandes Ligas y esta temporada 2025 no es la excepción. En el compromiso del pasado viernes 23 de agosto, el jardinero entró en una nueva lista que resalta su talento dentro del terreno y fue clave para la victoria de los Mets de Nueva York ante los Bravos de Atlanta.

El pelotero de 26 años terminó este encuentro de 4-3 con dos anotadas, cuatro remolcadas y dos boletos, respectivamente. Con estos dos pasaportes recibidos, llegó a 100 en la presente campaña, a falta de un mes por jugar del calendario regular.

Este es un registro que solo un reducido grupo de leyendas ha logrado en sus primeras ocho temporadas. En seis zafras, no solo ha llegado a esta cifra, sino que la ha superado a tal punto de alcanzar las 145, que es su tope personal.

Juan Soto consigue una nueva hazaña en MLB

Asimismo, el hombre de los 765 millones de dólares ya suma cuatro temporadas con al menos 30 jonrones y 100 boletos en sus credenciales, lo que evidencia una combinación de poder y disciplina que pocos peloteros han podido sostener.

La lista de quienes han conseguido estos registros en la historia son las siguientes leyendas: Ted Williams y Ralph Kiner, quienes lo lograron en seis ocasiones. Detrás se encuentran Mike Schmidt y Adam Dunn con cinco, mientras que el dominicano comparte el cuarto lugar con Mickey Mantle y Jason Giambi, ambos con cuatro temporadas, según el portal StatsCentre.

Finalmente, Juan Soto sigue sorprendiendo al mundo con su talento y sigue sumando argumentos para ser considerado uno de los bateadores más influyentes de este siglo y lo más impresionante es que no ha llegado ni a 10 años de servicio en el mejor béisbol del mundo.