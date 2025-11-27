Natación y lucha le dan varias doradas a Venezuela en los Juegos Bolivarianos

Suscríbete a nuestros canales

La delegación de Venezuela luego de tres días de competencia en los XX Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho 2025 se mantiene en la pelea por la cima de la tabla de medallas. El conjunto tricolor se ubica en el segundo puesto momentáneamente con 37 preseas de oro, 31 de plata y 31 de bronce.

Récord y oro en la piscina

La natación venezolana tuvo una jornada histórica en los Juegos Bolivarianos, conquistó ocho nuevas medallas y logró la hazaña de establecer tres nuevos récords bolivarianos.

El abanderado Jorge Otaiza fue clave, quien ganó el oro individual en los 100 metros mariposa con récord (52.58 segundos) y cerró el relevo de 4x100 libre masculino donde el equipo venezolano también se llevó el oro y el récord de la competencia (03:20.66 segundos).

La racha dorada la completó Lismar Lyon, quien dominó los 100 metros mariposa femenino e impuso el récord bolivariano en 59.87 segundos y fue la única en bajar del minuto.

Canotaje llega a puerto dorado

Venezuela llegó a puerto seguro en la primera fecha de la disciplina, donde conquistó una medalla de oro en prueba individual, una de plata y dos de bronce en dupla.

Daniel Román demostró su resistencia y velocidad, al dominar la prueba de K1 200 m con tiempo de 39.34. Por su parte, la abanderada de la selección nacional, Yocelin Canache, añadió un metal de plata en la prueba K4 200 y una de bronce en la K2 200 metros.

Mientras que la dupla integrada Reinaldo Argüello y Jeremi Iglesia terminó en el tercer puesto con un tiempo 43.98 de la categoría de C2 200 metros.

Lucha y tiro con arco sumaron medallas

La selección de lucha venezolana terminó su presentación en los Juegos Bolivarianos con 17 medallas (10 de oro y siete de plata). José Díaz se impuso en la categoría 125 kg y obtuvo su quinto oro bolivariano al hilo. Mientras que Cristian Sarco también sumó su tercera dorada en la lucha.

El equipo de tiro con arco conquistó tres preseas, la primera de plata llegó a través de la destreza de la rama femenina integrada por Ana Mendoza, Luzmary Guédez y Faviola Biaggiotti.

Por su parte, Sebastián Ávila, Eduardo González y Diego Camacho terminaron en el tercer lugar para el ala masculina. Mientras que en la modalidad de equipos mixtos Venezuela se colgó la de plata.