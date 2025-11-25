Juegos Bolivarianos: Venezuela tiene un buen inicio tras las dos primeras jornadas

Suscríbete a nuestros canales

La delegación de Venezuela en los dos primeros días de los vigésimos (20) Juegos Deportivos Bolivarianos se posicionó en los más alto de la tabla de medallas. Este torneo se realiza en Perú desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2025. El evento tendrá como sede principal a la capital, Lima y utilizará a la ciudad de Ayacucho como sede secundaria para complementar las 56 competencias de este año.

Hockey sigue invcito y la representación en Vela domina las regatas

Venezuela se mantiene en la lucha por las medallas en hockey sobre césped masculino al vencer a Perú 1-0. El único gol fue anotado por Elián Jiménez en el minuto 58, una jugada individual que le dio la victoria al equipo. Con este resultado, Venezuela se ubica en el segundo puesto del grupo con seis puntos, igualado con Chile, su próximo rival en un crucial encuentro el martes a las 4:00 p.m. (hora de Venezuela).

En las pruebas de vela, el venezolano José 'Gollito' Estredo domina las primeras regatas de IQ foil, sacando una ventaja de cuatro puntos al peruano Bruno Mendoza. En sunfish femenino, Daniela Rivera marcha en la segunda posición, mientras que en masculino, Marx Chirinos es quinto.

Avance histórico en tiro con arcocompuesto

Las arqueras venezolanas Luzmary Guédez y Ana Mendoza lograron un importante avance al clasificarse a las semifinales del arco compuesto individual femenino. Guédez venció a competidoras de El Salvador y Perú, y enfrentará a la colombiana Alejandra Usquiano en la semifinal. Por su parte, Mendoza derrotó a rivales de Perú y Ecuador, y se medirá con la colombiana Mariana Rodríguez. Ambas atletas expresaron su emoción y confianza en conseguir medallas para el país.

Las semifinales se disputarán el 26 de noviembre a partir de las 3:00 p.m. (hora de Venezuela), con la esperanza de que ambas venezolanas se encuentren en la final.

Tiro con arco con resultados dividido

En las demás modalidades de tiro con arco, hubo resultados mixtos. En el arco compuesto masculino, Eduardo González fue eliminado en octavos de final. En el arco recurvo, los atletas masculinos Luis Vivas, Ricardo Vásquez y Heber Pacheco, así como Daniela Chacón en la rama femenina, se quedaron en las fases de octavos de final.

Este martes la atención se centrará también en las justas por equipos, donde se buscarán sumar más medallas para la delegación venezolana. La jornada demuestra el buen momento de Venezuela en deportes como el hockey, la vela y el tiro con arco, reseñó el comunicado del Comité Olímpico Venezolano.

Doble cictoria de softbol femenino

La selección femenina de softbol de Venezuela mantuvo su invicto en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 al ganar una doble cartelera. En su primer encuentro, aplastaron 21-0 a Bolivia en tan solo tres episodios, demostrando una superioridad ofensiva arrolladora. Posteriormente, enfrentaron al equipo anfitrión, Perú, y lograron la victoria 10-2 en cinco episodios.

A pesar de que Perú tomó una ventaja temprana en el segundo inning, las venezolanas reaccionaron rápidamente con tres carreras para tomar la delantera, y aseguraron la victoria con un rally de cuatro anotaciones en el tercer episodio, destacando su capacidad de respuesta y buen engranaje como equipo.