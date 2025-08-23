MLB

Resultados MLB: 22 de agosto de 2025 (+video)

Por Meridiano

Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 12:56 am

Eugenio Suárez fue uno de los protagonistas de la noche, tras sacar su pelota 40

Fue viernes y en las Grandes Ligas lo sabían, por esa razón, todas las franquicias le regalaron un verdadero espectáculo a toda la afición beisbolera y es necesario saber cómo quedaron cada uno de los resultados.

Los peloteros venezolanos volvieron a ser protagonistas con el madero, principalmente Ronald Acuña Jr. y Eugenio Suárez, quienes se fueron, para la calle en esta jornada. "Bolibomba" llegó a 40 estacazos de vuelta completa en esta exitosa temporada.

Resultados MLB:

- Rockies de Colorado 0-9 Piratas de Pittsburgh 

- Nacionales de Washington 5-4 Phillies de Philadelphia 

- Medias Rojas de Boston 1-0 Yankees de Nueva York 

- Astros de Houston 10-7 Orioles de Baltimore 

- Reales de Kansas City 5-7 Tigres de Detroit 

- Azulejos de Toronto 5-2 Marlins de Miami 

- Mets de Nueva York 12-7 Bravos de Atlanta 

- Cardenales de San Luis 6-10 Rays de Tampa Bay 

- Mellizos de Minnesota 9-7 Medias Blancas de Chicago 

- Guardianes de Cleveland 3-4 Rangers de Texas 

- Gigantes de San Francisco 4-5 Cerveceros de Milwaukee 

- Cachorros de Chicago 3-2 Angelinos de Anaheim 

- Dodgers de Los Angeles 1-2 Padres de San Diego 

- Rojos de Cincinnati 5-6 Cascabeles de Arizona 

- Atléticos de Oakland 2-3 Marineros de Seattle.

MLB