Jesús Tinoco se perderá el resto de la campaña por esta razón (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Después de par de meses tratando de recuperarse, finalmente llegó la peor noticia que podía recibir Jesús Tinoco, quien se perderá el resto de la presente temporada e igualmente podría estar ausente la próxima campaña.

El derecho de 30 años no ve acción desde el pasado 6 de junio, motivado a una distensión en el antebrazo derecho y aunque inicialmente se presumía que necesitaría solamente 15 días de recuperación, este viernes se anunció que debe ser intervenido quirúrgicamente.

Jesús Tinoco se pierde toda la temporada:

Según varías fuentes internacionales, el lanzador venezolano debe ser operado de su codo derecho cuanto antes y por eso correría el riesgo no solamente de estar en recuperación durante el resto del 2025, sino buena parte del 2026, con una alta posibilidad de no regresar a la acción en la MLB hasta 2027.

Esta es una lamentablemente noticia, para el relevista criollo, quien no estaba teniendo su mejor zafra en cuanto a números se refiere, sin embargo, generalmente era tomado en cuenta en el bullpen de los Marlins de Miami mientras estuvo sano. Desde la marca Meridiano le enviamos mucha fuerza al nativo de Maturín.

Así quedaron los números de Jesús Tinoco en la zafra 2025: