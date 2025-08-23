Águilas del Zulia anuncia a su nueva gerencia para la próxima zafra de la LVBP (+lista)

NOTAS RELACIONADAS
Después de solamente horas de darse a conocer el comunicado oficial, en el que las Águilas del Zulia informaron que moverían su estructura gerencial, se dieron a conocer los nombres con cada uno de los respectivos roles y a continuación te lo mostraremos.
En este listado, publicado este 22 de agosto por los "Aguiluchos", hay varios nombres conocidos que ascendieron en cuanto a sus cargos se refiere y tomarán un rol más protagónico en las oficinas, con la misión de iniciar una nueva era, la cual esperan que sea sumamente exitosa.
Así se distribuye la gerencia de las Águilas del Zulia:
- Esteban Colina: Gerente General
- Julio Montero: Gerente de Operaciones
- Dalisse Contreras: Gerente de Finanzas
- Samantha Suárez/ Iter Moreno: Co Directores del Departamento de Comunicaciones
- Ángel Paul Pereira: Jefe de Prensa
- Jessy Linares: Coordinadora de Producción y Eventos
- César Suárez: Director General de Operaciones de Beisbol:
- Rafael Álvarez: Coordinador General de Operaciones de Beisbol
- Carlos Salas: Director General de Pro Scouting
- Wilmer Reina: Coordinador de Estadísticas Avanzadas
- Ciro Villalobos Jr.: Asistente al Director de Operaciones de Beisbol
- Neriel Morillo: Asistente al Director de Operaciones de Beisbol
- Augusto Cárdenas: Asistente del Presidente de Operaciones de Beisbol
- Adrean Urdaneta: Asistente al Director de Operaciones de Beisbol
- José Rangel: Coordinador de Viajes y Logística Deportivas
- Brigida Omaña: Coordiandora de Mercadeo.