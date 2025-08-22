Magallanes ya tiene fecha de inicio para su pretemporada (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está a la vuelta de la esquina. El próximo 15 de octubre la voz de "play ball" se escuchará por primera vez en la campaña, cuando los actuales campeones, los Cardenales de Lara, inauguren la zafra ante los Tigres de Aragua en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Un día después, los otros seis equipos que hacen vida en nuestra pelota debutarán, y entre estos se encuentra una franquicia que se ha movido de manera importante en temporada muerta: los Navegantes del Magallanes, quienes buscan regresar a una Final por primera vez desde la temporada 2021/22.

El equipo filibustero ha dejado bien en claro sus intenciones de competir seriamente en la 2025/26, y además de realizar cambios y firmas, también apuntarán al trabajo duro como base del éxito. De hecho, en una conversación exclusiva con Meridiano, el gerente deportivo de "La Nave", Federico Rojas, oficializó la fecha del inicio de la pretemporada del Magallanes.

"La Nave" zarpa en octubre

En declaraciones para Meridiano, Federico Rojas oficializó que la pretemporada oficial de los Navegantes del Magallanes iniciará en el mes de octubre. "La fecha oficial del inicio de la pretemporada va a ser el primero de octubre", confirmó el gerente de la novena eléctrica.

Cabe destacar que el hecho de que la pretemporada inicie oficialmente en octubre no significa que Magallanes no estará activo antes, ya que de hecho el equipo se encuentra trabajando en este preciso momento con varios jugadores. "Nosotros ya venimos haciendo trabajos con aquellos peloteros que están en Valencia. Tenemos aproximadamente dos semanas realizando estos trabajos con ellos", explicó Rojas.

Si bien la pretemporada magallanera arrancará oficialmente el 1 de octubre, muy seguramente veamos desde antes a varios peloteros de la novena carabobeña realizando trabajos en el José Bernardo Pérez desde antes, para llegar de la mejor manera al debut, pautado para el 16 de octubre ante Caribes en Valencia.