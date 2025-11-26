LVBP: Caribes se reencuentra con la victoria en su casa

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Caribes de Anzoátegui se sacudió tres derrotas al hilo para imponerse 9 a 3 a los Bravos de Margarita en el Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Los insulares pegaron primero en la alta del segundo inning gracias a un cuadrangular solitario de Ramón Flores. En el cuarto, Bravos sumó dos nuevas carreras con hit de Wilson García.

Caribes igualó en la baja del cuarto, gracias a tres cudrangulares solitarios de Hernán Pérez, Omar Alfonzo y Carlos Pérez.

En el sexto, Anzoátegui tomó ventaja con el segundo jonrón de la noche de Omar Alfonzo para poner la pizarra 4 a 3.

En la baja del octavo, los locales ampliaron la ventaja con un doble de Balbino Fuenmayor que hizo anotar a Hernán Pérez con la quinta rayita oriental. Luego, Carlos Mendoza negoció boleto con las bases llenas y Leone Valera barrió las bases con triple para poner las acciones 9 a 3 y concretar el rally de cinco anotaciones.

Con esta victoria, Caribes de Anzoátegui deja su récord en 17-15 y le propina la tercera derrota consecutiva a los Bravos de Margarita quienes caen al quinto lugar de la tabla.

El triunfo fue para Yorvin Pantoja (1-0) y la derrota para Carlos Suniaga (1-1).